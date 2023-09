Nossas atividades de pista começarão na quinta, 12, com três treinos livres, num total de quatro horas para preparação do carro. O Qualifying será na sexta-feira e a corrida, no sábado, tem largada prevista para 12:40 e chegada às 22:40, sempre no horário do Brasil. A categoria não está sendo transmitida na TV brasileira, mas o fã poderá ver tudo ao vivo pelo site da IMSA> www.imsa.com.