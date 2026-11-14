A Série B do Campeonato Brasileiro conheceu neste sábado (14) o último rebaixado à terceira divisão nacional. O Avaí não conseguiu escapar da queda e se juntou a Londrina, América-MG e Ponte Preta, que já haviam tido o rebaixamento confirmado antecipadamente.

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O clube catarinense chegou à última rodada com 40 pontos, três a menos que o Ceará. Para permanecer na Segunda Divisão, o Leão da Ilha precisava vencer o América-MG, fora de casa, e torcer por uma derrota do Vozão diante do CRB.

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O resultado dos cearenses em Maceió, entretanto, confirmou o rebaixamento do Avaí, que voltará a disputar a Série C após quase três décadas.

Avaí foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Fernandes / Spia Photo/Fotoarena/Folhapress)

Entre os outros rebaixados, a Ponte Preta encerrou a competição na lanterna, com apenas 15 pontos conquistados em 38 partidas.

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Confira os quatro rebaixados na Série B de 2026 para a Série C

Avaí

Londrina

América-MG

Ponte Preta

Os quatro clubes disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro em 2027.