Há anos a Fórmula 1 reflete sobre como trazer mais ação para o final de semana, especialmente para sexta e sábado. Desde 2021 em algumas provas há a sprint race, mas a partir de 2023 elas tem um formato especial, que traz uma mudança interessante e radical na programação: apenas um treino livre na sexta, seguido da classificação. Já no sábado outra classificação (chamada de shoot out), mas desta vez para a sprint race (com resultado vitaminado: oito pontos em jogo para o vencedor, pontuando os oito primeiros colocados). A diferença para as sprint dos anos anteriores é que, agora, ela não serve mais para formar o grid (que é definido na sexta). Agora ela é uma prova em si – com pontuação equivalente quase a 1/3 de uma corrida normal.