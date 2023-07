O GP deste final de semana cumpriu o que prometeu e entregou uma uma largada eletrizante. Mais uma vez Max Verstappen venceu na manhã deste domingo (23), na Hungria. O holandês não teve dificuldades ficar no topo novamente e a McLaren mostrou a sua evolução com um bom resultado, com dois pódios consecutivos. Além do piloto da RBR ter feito uma boa largada, Carlos Sainz e Oscar Piastri também fizeram uma boa atuação. Lando Norris e Sergio Perez completaram o top 3.