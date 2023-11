Na sexta-feira, muitas equipes entregaram os seus carros no 1º treino livre para os pilotos reserva. Foi muito interessante porque 10 novatos foram para pista. E quem deu show foi Felipe Drugovich, conquistando a segunda posição no treino, sendo o único rookie que chegou

na frente do titular - Drugo colocou 0,3 em cima de Lance Stroll – e também o único a ficar entre os 10 primeiros . Mas infelizmente as chances de o brasileiro ter um lugar como titular no próximo ano não são altas, uma vez que o único lugar restante no grid é na Williams -

Logan Sargeant ainda não está confirmado. Aliás, se o americano realmente mantiver seu lugar no grid, será a primeira vez onde não haverá a tradicional dança das cadeiras na categoria. Assim como Drugovich, todos os outros reservas que treinaram estão sem cockpit, inclusive

Théo Pourchaire, o atual campeão da F2.