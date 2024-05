(Fotos: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Sampaio Corrêa e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (25), às 19h, no Estádio Castelão, pela sexta rodada da Série C. O Sampaio Corrêa soma apenas dois pontos em quatro jogos, e o Botafogo-SP 10 pontos em quatro partidas no campeonato. No Lance! Betting, as odds apontam 2.44 para uma vitória do Sampaio Corrêa, 2.96 no empate e 2.93 para o triunfo dos visitantes.

*As odds podem mudar

Dica de aposta recomendada

São várias as possibilidades de apostar nesta partida do Brasileirão no Lance! Betting. Nossa sugestão aqui é na vitória do Botafogo-PB, visto que o alvinegro está na parte de cima da tabela e o Sampaio é um dos últimos colocados da competição. A odd está alta 2.93.

Estatísticas de Sampaio Corrêa e Botafogo-PR

As equipes se enfrentaram 11 vezes, com 6 vitórias para o Botafogo-PB, 3 empates e 2 vitórias para o Sampaio Corrêa. No último confronto entre as equipes, vitória para o Botafogo-PB por 2 a 0, fora de casa, pelo Nordestão..

O Botafogo-PB está na 4ª colocação e o Sampaio Corrêa está na 16ª da Série B.

Até o momento, os números do Sampaio Corrêa são os seguintes: 74.4% passes certos, 24.6% cruzamentos, 14.8 finalizações, 37.5 interceptações, 4.5 escanteios, além de 46.6% de posse de bola.

Os números Botafogo-PB até agora foram: 82.9% passes certos, 26.7% cruzamentos, 16.3 finalizações, 43 interceptações, 4 escanteios, além de 46.3% de posse de bola.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sampaio Corrêa: Felipe; Rafael Luiz, Itambé, Franklin e Bruno Cortez; Jhonata Varela, Marcelinho, João Felipe e Adauto Junior; Thiaguinho e Brunão.

Botafogo-PB: Dalton; Erick, Wendel Lomar, Reniê e Evandro; Edmundo, Gama e Bruno Leite; Warley, Joãozinho e Pipico.

Informações gerais da partida

Sampaio Corrêa e Botafogo-PB

Data e horário: 25/5/2024, às 19h

Local: Estádio Castelão

Onde assistir: DAZN