Palpite: Liverpool x Bologna – Liga dos Campeões – 02/10/2024

Publicada em 02/10/2024 - 03:00

Após ter surpreendido o Milan em San Siro, o Liverpool mostrou o porque é um forte candidato a brigar pelo topo da tabela na ‘fase da Liga’ na nova Champions. Seu oponente da segunda rodada será o Bologna, que ficou apenas no empate sem gols em sua estreia. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (2). As equipes se encontram no Estádio de Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Assista este confronto na Max.

Palpite Liverpool x Bologna

Em grande momento na temporada, o Liverpool apresentou um excelente início de temporada na Premier League e venceu sua estreia na Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Bologna não anima seus torcedores nas primeiras aparições da atual temporada, ficando apenas no empate sem gols contra o Shakhtar Donetsk na primeira rodada da Champions.

Embalado com excelentes performances desde a chegada de Arne Slot, o Liverpool é mais uma vez o grande favorito nesse confronto. Tendo o apoio da torcida e enfrentando um oponente que deve adotar um estilo de jogo retraído, o clube inglês irá realizar uma pressão massante e o Bologna deve ceder a qualquer momento. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Liverpool”.

Palpite Final: Liverpool vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Liverpool e seu desempenho atual

O Liverpool segue sendo uma das equipes mais temidas em território europeu. Na atual temporada, a equipe comandada por Arne Slot foi derrotada em apenas uma partida, quando acabou surpreendida pelo Nottingham Forest, em Anfield, por 1 a 0.

Com exceção do confronto citado no primeiro parágrafo, os Reds venceram todos os outros jogos disputados na temporada 2024/2025. Por este motivo, é considerado um forte candidato ao título em todas as competições que disputa, sendo elas a Champions, Premier League e Copa da Liga Inglesa.

Na rodada inaugural da Liga dos Campeões, visitou o Milan em San Siro. No confronto, apesar de ter sofrido um gol relâmpago de Pulisic aos 3’, manteve a calma e controlou a partida, revertendo o marcador para 3 a 1 a seu favor, com tentos assinalados por Konate, Van Dijk e Szoboszlai, respectivamente.

Bologna e sua última performance

O Bologna já surpreende apenas por marcar presença na atual edição da Liga dos Campeões. Garantiu vaga na competição após realizar uma campanha robusta na última temporada do Campeonato Italiano, onde terminou na quinta posição da tabela.

Porém, a equipe não apresenta boas performances na reta inicial da temporada 2024/2025. Na Série A, é apenas o 11º colocado com sete pontos somados ao final da sexta rodada, resultado de uma trajetória com uma vitória, quatro empates e uma derrota.

Em sua estreia na Champions, teve uma decepcionante atuação diante do Shakhtar Donetsk. Em confronto que teve o mando de campo contra o clube ucraniano, teve menos posse de bola (48% contra 52%) e ficou apenas no empate sem gols contra o visitante.