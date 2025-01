Real Madrid recebe o Salzburg, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 7ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). O confronto será transmitido pelo canal fechado da TNT e através do streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

O Real Madrid busca uma vitória para fortalecer sua campanha rumo à fase de mata-mata, com três vitórias e três derrotas. Já o RB Salzburg visa melhorar sua performance após resultados desfavoráveis, em que acumula cinco derrotas e apenas uma vitória.

O clube merengue está com nove pontos e ocupa 20ª posição, ainda garantindo uma vaga para as eliminatórias. Sob o comando de Carlos Ancelotti, o Real Madrid tem exibido um desempenho notável, com vitórias importantes que sublinham a competência e a diversidade de seu elenco.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o RB Salzburg, liderado por Thomas Letsch, enfrenta o desafio de reverter um início complicado na competição, marcado por derrotas, apesar de uma vitória contra o Feyenoord. A equipe austríaca somou apenas, após seis rodadas, e está longe da zona classificatória para a fase de mata-mata da Champions League.

➡️ Neuer quebra a costela, é expulso no mesmo lance e desfalca Bayern em 2024

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X RB SALZBURG

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: TNT e Max

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

🖥️VAR: Dennis Higler (HOL)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlos Ancelotti)

Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Luka Modric e Ceballos; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

RB SALZBURG (Técnico: Thomas Letsch)

Alexander Schlager; Nicolás Capaldo, Amar Dedic, Samson Baidoo e Daouda Guindo; Bajcetic, Lucas Gourna-Douath e Mads Bidstrup; Kounfolo Yeo, Dorgeles e Petar Ratkov.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional