PSG recebe o Manchester City, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 7ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Parc des Princes, em Paris (FRA). O confronto será transmitido pelo canal fechado da TNT e através do streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Como chegam os clubes?

O PSG, apesar de seu sucesso no cenário nacional com uma invencibilidade de dois meses, enfrenta desafios na Champions League, ocupando a 25ª posição com 7 pontos após 6 jogos. A atual colocação dos parisienses, no entanto, não garantem a classificação para a fase de mata-mata.

Em contraste, o Manchester City, após superar um período de instabilidade, encontra-se invicto nas últimas 6 partidas e na 22ª posição, garantindo sua presença na fase seguinte da competição. Os Citizens somam oito pontos, após seis rodadas, e estão na zona de classificação para as eliminatórias.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X MANCHESTER CITY

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: TNT e Max

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

🖥️VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo (Marquinhos), Lucas Hernández e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Lee; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Éderson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Bernardo Silva e Kovacic; Phil Foden, De Bruyne e Doku (Savinho); Haaland.

