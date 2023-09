A primeira vez que os campeões de duas ligas europeias se encontraram foi no que foi apelidado de 1895 World Championship, quando o campeão inglês Sunderland derrotou o campeão escocês Hearts por 5 a 3. O primeiro torneio pan-europeu foi a Challenge Cup, uma competição entre clubes do Império Austro-Húngaro. Três anos depois, em 1900, os campeões da Bélgica, Holanda e Suíça, que eram as únicas ligas existentes na Europa continental na época, participaram do Coupe Van der Straeten Ponthoz, sendo assim apelidado de "campeonato de clubes do continente" pelos jornais locais.