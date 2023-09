Além do prêmio de jogador da semana, João Félix também venceu o prêmio de "Gol da Rodada". O atacante marcou duas vezes na vitória do Barça sobre o Royal Antuérpia. Lewandowski, Gavi e Bataille (contra) completaram a goleada por 5 a 0 e garantiram os blaugranas na liderança do grupo H.