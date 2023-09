Com o resultado, o Bayern assume a ponta do Grupo A, com três pontos, enquanto o Manchester United, zerado, desce para a lanterna, visto que os outros times da chave, Galatasaray e Copenhagen, ficaram no empate por 2 a 2. O próximo compromisso destes times na Champions League será no dia 3 de outubro: o Bayern visita o time dinamarquês e o United recebe os turcos em Old Trafford.