Lewandowski pode ultrapassar marca de Cristiano Ronaldo na Champions

O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, está a um gol de ultrapassar a marca de mais pênaltis convertidos na história da Champions League. O atacante polonês tem os mesmos números de Cristiano Ronaldo, ambos com 19 cobranças convertidas. Vale destacar que o camisa 9 do Barça é um dos artilheiros desta edição da competição europeia, com nove gols marcados.

Lewandowski atingiu o novo recorde na virada do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4, no final de janeiro. Naquela ocasião, o atacante marcou duas vezes em cobranças de pênalti e liderou a equipe na vitória fora de casa.

Gols de pênalti na Champions

1 - Cristiano Ronaldo - 19

2 - Lewandowski - 19

3 - Messi - 18

4 - Van Nistelrooy - 11

5 - Harry Kane - 11

6 - Agüero - 11

7 - Luís Figo - 10

8 - Jorginho - 10

9 - Rivaldo - 8

10 - Haaland - 8

Números de Lewandowski na temporada

Artilheiro do time na temporada, Lewandowski soma 34 gols em 38 jogos pelo Barcelona em todas as competições. Desde que chegou, o centroavante anotou 93 gols oficiais com a camisa catalã, conquistou a Supercopa da Espanha duas vezes e o Campeonato Espanhol da temporada 22/23.

O Barcelona volta a campo nesta terça-feira (11) para encarar o Benfica, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O Barça venceu o primeiro confronto, fora de casa, por 1 a 0.

