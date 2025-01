Juventus recebe o Benfica, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª, e última, rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Allianz Stadium, em Turim (ITA). O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Como chegam os clubes?

Campeão da Taça da Liga, no início de janeiro, o Benfica enfrenta uma fase de instabilidade, após duas derrotas seguidas. O clube português sofreu uma virada história para o Barcelona, por 5 a 4, pela penúltima rodada da Champions League, seguida de mais uma virada. Desta vez, o time de Bruno Lage perdeu por 3 a 1 o Casa Pia, pela Liga Portugal. Na competição continental, a equipe está com 10 pontos e ocupa a 21ª posição, ainda na zona de classificação.

Apesar da derrota no clássico para o Napoli, e a pressão que seguiu, a Juventus está garantida nas eliminatórias da Champions League. O clube italiano, após sete jogos, soma 12 pontos e ocupa a 17ª colocação no torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS X BENFICA

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: István Kovács (ROM)

🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

🖥️VAR: Pol van Boekel (ROM)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Nicolas Gonzalez.

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Alexander Bah, António Silva, Tomas Araujo, Otamendi; Aursnes, Florentino, Kökçü; Schjelderup, Pavlidis, Aktürkoğlu.

