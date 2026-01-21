O goleiro Richard, do Ceará, voltou a entrar em campo após mais de um ano. O retorno aconteceu no empate em 1 a 1 com o Iguatu, no sábado (17), valendo pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Richard não jogava desde o dia 18 de setembro de 2024, quando se lesionou diante do Coritiba, pela Série B. O atleta rompeu o tendão de Aquiles e teve que passar por uma cirurgia de reconstrução no local.

O arqueiro voltou a ser relacionado em julho de 2025, mas precisou aguardar uma oportunidade da comissão técnica para atuar. O Vovô encerrou a última temporada com Bruno Ferreira como titular na meta.

Richard, goleiro do Ceará, em partida contra o Iguatu (Foto: Samuel Andrade)

Em campo, Richard fez quatro defesas, sendo duas dentro da área. O atleta acertou 17 de 18 passes e sofreu um gol.

— Voltar a jogar é um privilégio e uma alegria muito grande após esse período de lesão, recuperação e espera. É sempre muito especial jogar ao lado de vocês, Nação! A força da nossa torcida e o apoio da minha família são o combustível diário que me movem a seguir lutando, trabalhando e honrando esse clube que eu tanto amo. Seguimos firmes e com muita fé em Deus que será um ano extraordinário! - escreveu o arqueiro nas redes sociais.

Reforços no Ceará

O Ceará anunciou diversas mudanças desde que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas que estavam emprestados não ficaram no clube porque a situação financeira não viabilizou as compras.

O goleiro Jorge, os laterais Alex Silva e Fernando e o meia-atacante Juan Alano já foram contratados pelo Vovô para 2026. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que estava emprestado pelo Santos, ficou em definitivo.