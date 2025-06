Ceará tem folga após finalizar semana de treinos em retorno

O elenco do Ceará, que retornou aos treinos na última segunda-feira (23), finalizou a primeira semana de preparação e recebeu folga neste domingo (29). Os jogadores tiveram férias durante parte da pausa no Campeonato Brasileiro, a qual aconteceu por conta da disputa do Mundial de Clubes.

Uma das novidades nesta semana foi o retorno do volante Richardson, que voltou a treinar com o elenco após se recuperar de um procedimento cirúrgico de fascite plantar. O meio-campista estará à disposição do técnico Léo Condé para as partidas em julho.

O goleiro Richard, que não atua desde setembro de 2024, também estará disponível para o treinador. Com a lesão do arqueiro, três nomes chegaram a atuar na meta cearense nesta temporada: Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Keiller.

Elenco do Ceará durante treino (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Além dos treinos, a semana de reapresentação contou com uma coletiva de Léo Condé, que completou um ano no cargo na última sexta-feira (27). Condé soma, pelo Vovô, um acesso à Série A e um título estadual. O profissional tem contrato com a equipe até o fim de 2025.

O próximo jogo do Alvinegro será contra o Sport, fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida acontecerá no dia 9 de julho (quarta-feira).

Pelo Brasileirão, o Vovô fará o Clássico-Rei diante do Fortaleza no dia 13 (domingo). Será o primeiro embate dos rivais na competição desde 2022, quando o Ceará foi rebaixado.

