O Ceará continuará com a sua rotina de treinos neste sábado (28). As atividades no CT terão início às 9h (de Brasília). O próximo compromisso da equipe será no dia 9 de julho, fora de casa, diante do Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda

Depois das férias recebidas, o elenco profissional do Vovô realizou a sua reapresentação na última segunda-feira (23). O elenco treina normalmente na manhã deste sábado (28).

Na primeira rodada do Brasileirão após a pausa, o Vovô terá um Clássico-Rei contra o Fortaleza. Os rivais não se encontram pela Série A desde 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado.

Elenco do Ceará em treino (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Social

O Ceará promove, neste sábado (28), a primeira edição do "Arraía do Cumpade Vozão", sendo essa uma festa de São João alvinegra. O evento acontecerá na sede do clube, em Porangabuçu, a partir das 18h30 (de Brasília). Ingressos podem ser adquiridos no site Vozão Tickets.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de 0 a 0 com o Tirol, pela quarta rodada do Campeonato Cearense sub-17. Já o sub-20 do Vovô ficou no 2 a 2 contra o mesmo adversário, na terceira rodada do sub-20 do Estadual. As partidas aconteceram na quinta-feira (26).

As categorias não têm jogos neste sábado (28).

Futebol feminino

O time feminino do Ceará não possui compromissos neste sábado (28). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

