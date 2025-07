Confira a provável escalação do Ceará contra o Internacional

O Ceará encara o Internacional neste domingo (20), às 11h (de Brasília), valendo pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Beira-Rio. Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o Vovô tenta uma recuperação longe de seus domínios.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O técnico Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, que está em fase de condicionamento físico. O atacante Fernandinho, com desgaste físico, também não viajou para o embate em Porto Alegre (RS).

Além da dupla, Condé terá o desfalque de um dos seus principais titulares. Trata-se do meio-campista Lucas Mugni, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lourenço tende a ser o substituto do argentino.

continua após a publicidade

Por outro lado, dois retornos importantes acontecerão no ataque. Pedro Raul e Pedro Henrique, suspensos diante do Corinthians pelo acúmulo de amarelos, estarão à disposição.

Partida entre Ceará e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Dessa forma, um provável Ceará é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

continua após a publicidade

Em 12 jogos com mando de campo do Colorado, foram sete vitórias do time da casa, três do Ceará e dois empates. O último triunfo do Vovô em tais condições aconteceu em 2017, quando ganhou por 1 a 0, valendo pela Série B.

➡️ Internacional e Ceará duelam com vantagem gaúcha no histórico

No atual Brasileirão, o Ceará tem 18 pontos e é o 11º colocado na tabela. O Internacional, com 14, está em 16º lugar.

Notícias em alta do Ceará

O Ceará perdeu para o Corinthians em seu último jogo. O meio-campista Dieguinho falou sobre o resultado. Contra o Internacional, fora de casa, o Alvinegro enfrenta a vantagem gaúcha no retrospecto.