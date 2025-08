Ceará registra maior público do futebol nordestino em 2025

O Ceará empatou com o Flamengo em 1 a 1 no último domingo (3), na Arena Castelão, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Alvinegrou obteve o maior público de um clube nordestino em 2025.

O público total foi de 57.887 pessoas, com uma renda bruta de R$ 2.795.442,00. A renda líquida, por sua vez, ficou em R$ 1.786.546,93.

O recorde de público anterior também pertencia ao Ceará, sendo no jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Após vencer por 1 a 0 na ida, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Fortaleza e garantiu o bicampeonato estadual - 53.676 pessoas marcaram presença na decisão.

Partida entre Ceará e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Léo Condé valoriza ponto em casa

O técnico Léo Condé enalteceu o ponto conquistado pelo Ceará em casa. Condé citou que o Flamengo, rival no último domingo (3), é o líder da Série A.

— Acabamos de empatar com o Flamengo, líder da competição. Se a gente jogar do jeito que a gente jogou hoje, com certeza a possibilidade de ganhar mais jogos, como ganhamos de Grêmio, Vasco e nos clássicos, aumenta - frisou.

— O time mostrou sua capacidade de buscar o empate, por pouco não viramos o jogo. Então, assim, a gente sai satisfeito com a performance, com a capacidade da equipe de superação, muito em razão também do apoio do nosso torcedor. Mas claro que a gente quer sempre vencer, esse é nosso lema - afirmou.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).