Vina brilha e Ceará goleia o Tirol pelo Campeonato Cearense

Meia foi o protagonista da vitória alvinegra

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/01/2026
23:29
Partida entre Tirol e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
Partida entre Tirol e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
O Ceará venceu o Tirol por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Vina (duas vezes), Pedro Henrique e Matheus Araújo marcaram para o Alvinegro, enquanto que Yuri fez o gol da Coruja.

Com isso, o Vovô foi a dez pontos e assegurou a liderança do Grupo B nesta fase. O Tirol, que estacionou em um ponto, jogará o quadrangular do rebaixamento.

Alvinegro triunfa com gol no início

Buscando confirmar a liderança no Grupo B, o Ceará marcou o primeiro gol desta noite já no início da partida. Pedro Henrique recebeu pela direita, cruzou e Vina cabeceou para o fundo das redes.

O meia tentou novamente em toque de cabeça, mas a defesa adversária afastou. O Tirol respondeu em dois chutes de Fernandinho, que obrigaram o goleiro Bruno Ferreira a trabalhar.

O Alvinegro continuou com o domínio das ações, mas não conseguiu levar grande perigo ao rival. Assim, as equipes foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

Partida entre Tirol e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
Partida entre Tirol e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

O Tirol quase empatou no início do 2º tempo, mas a tentativa de Janeudo parou em Bruno Ferreira. O atleta arriscou de novo em chute de fora da área e carimbou o travessão do Ceará.

Em resposta, Lucas Lima chutou de fora da área e levou perigo à meta do Tirol. Pouco depois, Pedro Henrique aproveitou sobra em escanteio para cabecear e ampliar a vantagem do Vovô. João Gabriel teve grande chance de fazer o terceiro, mas parou na zaga.

A Coruja diminuiu com Yuri, que aproveitou belo passe de Correia e brigou pelo rebote para marcar. No entanto, o Ceará teve um pênalti a seu favor instantes depois e Vina converteu. O meia ainda deu assistência para Matheus Araújo, que bateu rasteiro e selou o 4 a 1.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo no próximo fim de semana, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense.

✅ FICHA TÉCNICA
TIROL 1 X 4 CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 21/01/2026 - 21h30
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Yuri aos 39 min do 2º T (TIR); Vina aos 3 min do 1º T e aos 42 min do 2º T, Pedro Henrique aos 19 min do 1º T e Matheus Araújo aos 44 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Roni Lobo (TIR); Richardson, Alex Silva, Pedro Henrique (CEA)
🔴 Cartão vermelho: Kauã Ziegler (CEA)
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)

TIROL (Técnico: Reginaldo França)
Rayr Miller; Zé Augusto, Roni Lobo, Lucas Silva e João Victor (Tauã); Sidney (Rodrigo Correia), Natan Baiano (Yuri) e Fernandinho; Rochinha, Wilkson (Janeudo) e Rafinha (Walison Madalena).

CEARÁ (Técnico: Mozart)
Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Gabriel Silva e Fernando; Richardson (Vinicius Zanocelo), Lucas Lima (João Gabriel) e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Kauã Ziegler), Vina e Fernandinho (Lucca).

