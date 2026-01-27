menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ingressos de Ceará x Horizonte estão à venda: veja preços e onde comprar

Clubes duelam no domingo (1º), pelo Campeonato Cearense

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 27/01/2026
16:49
imagem cameraTorcida do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Horizonte duelam no domingo (1º), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 18h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Preços dos ingressos de Ceará x Horizonte

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Horizonte. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

  • Azul (acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Laranja (acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Visitante (setor amarelo): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Social: destinado apenas aos sócio-torcedores

A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Para ingressos de meia-entrada, é obrigatório apresentar o documento que comprove o direito ao benefício no acesso da partida.

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Horizonte

O Ceará venceu o Ferroviário por 5 a 1 em sua estreia na segunda fase do Campeonato Cearense. O Horizonte, por outro lado, visita o Iguatu nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília).

A segunda etapa da competição terá três partidas ao todo. O compromisso do Alvinegro na última rodada será contra o rival Fortaleza.

➡️ Jogadores da base se firmam em primeiros jogos do Ceará no ano

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.

