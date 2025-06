Em comum acordo, Ceará rescinde com meio-campista Léo Rafael

O Ceará rescindiu, em comum acordo, o contrato com o meio-campista Léo Rafael, de 24 anos. Inicialmente, o vínculo junto ao Alvinegro iria até o fim de 2025. A decisão foi anunciada pelo clube na noite da última terça-feira (10).

A nota destaca que clube e jogador optaram por antecipar o encerramento da relação. O Vovô agradeceu pelo tempo no qual Léo Rafael defendeu a camisa alvinegra e desejou sucesso na carreira do meio-campista. O time manterá uma porcentagem em caso de futura venda.

Em rede social, Léo Rafael despediu-se da equipe cearense e enalteceu a gratidão que tem pela sua passagem.

— Chegou a hora de me despedir do Vozão. Foram 5 anos de muita entrega, conquistas e aprendizados que vou levar pra vida. Aqui cresci como jogador e como pessoa. Só tenho gratidão por tudo que vivi com essa camisa. Obrigado, Ceará. Obrigado, Vozão - relatou na publicação.

Léo Rafael estava no Ceará desde o sub-20, alternando entre empréstimos e partidas no profissional. No ano de 2025, o jogador chegou a ser emprestado para o Villa Nova-MG, com o qual disputou cinco jogos.

Tendo pouca minutagem no Ceará, o atleta fez um jogo pelo time na atual temporada. O meio-campista entrou no 2º tempo da vitória por 2 a 0 contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste.

