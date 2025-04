Ceará está escalado para receber o Palmeiras na Copa do Brasil

O Ceará está escalado para o duelo desta quarta-feira (30), com o Palmeiras, na Areba Castelão, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe sem surpresas na escalação. Quem avançar terá direito a uma vaga nas oitavas da competição.

Na partida passada, o Vovô empatou em 1 a 1 com o São Paulo, no Castelão. No duelo desta noite, a equipe de Léo Condé estará desfalcada do goleiro Bruno Ferreira e do atacante Aylon.

Assim, sem surpresas nas escolhas do treinador, o Alvinegro tem a seguinte escalação: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Palmeiras vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia. A equipe de Abel Ferreira inicia o embate no Castelão com os seguintes nomes: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X PALMEIRAS

COPA DO BRASIL – TERCEIRA FASE (JOGO DE IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.