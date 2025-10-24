menu hamburguer
Ceará

Ceará desembarca para enfrentar o Atlético-MG; veja escalação

Alvinegro encara os mineiros neste sábado (25), pelo Brasileirão

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 24/10/2025
19:59
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará já desembarcou em Belo Horizonte (MG), palco de seu próximo compromisso. O rival neste sábado (25) será o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), valendo pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador Léo Condé terá desfalques para a escalação alvinegra na Arena MRV.

O zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho, que seguem lesionados, não viajaram com a delegação. O meio-campista já está em transição, como informou o clube antes da derrota para o Botafogo, mas ainda não estará apto neste sábado.

Marllon deve seguir como substituto na zaga. No meio-campo, Richardson e Vinicius Zanocelo tendem a formar trio com Lucas Mugni. O meia Lourenço, que vinha atuando no setor, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Ceará já desembarcou em Belo Horizonte (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Quem também está suspenso por amarelos é o atacante Pedro Henrique. O setor esquerdo do ataque tem uma disputa entre Fernandinho e Paulo Baya, com Aylon correndo por fora.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Paulo Baya).

Atlético-MG e Ceará estão em alerta contra o Z4

Ainda que Atlético-MG e Ceará estejam acima do Z4, o embate na Arena MRV ganhou certo aspecto de luta contra o rebaixamento. Em confronto importante para a parte de baixo da tabela, o Vitória superou o Santos por 1 a 0. A equipe baiana, que está em 17º lugar e abre a zona, subiu para 31 pontos.

Apesar de estarem com os sinais de alerta ligados, é válido destacar que o Vitória possui um jogo a mais do que Atlético-MG e Ceará (29 contra 28). Mesmo assim, a partir dos últimos resultados, a importância do embate aumentou.

