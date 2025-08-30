menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (30/08/2025); curtinhas do L!

Time recebe o Juventude neste sábado

Ceará durante treino (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 30/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Ceará x Juventude

O Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), valendo pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

O técnico Léo Condé terá desfalques na defesa. O zagueiro Willian Machado está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto que os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos estão machucados.

O Ceará vem de empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Os times chegaram a criar oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. O Juventude, por sua vez, recebeu o Botafogo na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Ceará x Juventude estão à venda: veja preços e onde comprar

O Alvinegro é o 10º colocado na tabela do torneio, com 26 pontos. O Alviverde está em 18º lugar, tendo 18 pontos.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará volta a campo neste sábado (30), contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. O jogo terá início às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 derrotou o Sport por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (30). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Ceará

  • 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 14/09 - 20h30 - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias