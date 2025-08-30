Agenda do Ceará hoje (30/08/2025); curtinhas do L!
Time recebe o Juventude neste sábado
O Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).
Futebol Nacional
Ceará
Onde Assistir
Agenda: Ceará x Juventude
O técnico Léo Condé terá desfalques na defesa. O zagueiro Willian Machado está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto que os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos estão machucados.
O Ceará vem de empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Os times chegaram a criar oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. O Juventude, por sua vez, recebeu o Botafogo na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.
O Alvinegro é o 10º colocado na tabela do torneio, com 26 pontos. O Alviverde está em 18º lugar, tendo 18 pontos.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará volta a campo neste sábado (30), contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. O jogo terá início às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 derrotou o Sport por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (30). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - 20h30 - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
