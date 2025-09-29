menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (29/09/2025); curtinhas do L!

Equipe encara o São Paulo nesta segunda-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 29/09/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará visita o São Paulo nesta segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis. O embate acontecerá pela 25ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: São Paulo x Ceará

O Ceará enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis. O embate acontecerá pela 25ª rodada da Série A.

A equipe de Porangabuçu está em 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. O Tricolor, que tem 35 pontos, é o sétimo colocado no torneio.

continua após a publicidade

Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.

➡️ Ceará visita o São Paulo pela Série A; veja provável escalação

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 2 a 1 no domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O embate de volta acontecerá na quinta-feira (2), às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará

  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias