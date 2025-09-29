Agenda do Ceará hoje (29/09/2025); curtinhas do L!
Equipe encara o São Paulo nesta segunda-feira
O Ceará visita o São Paulo nesta segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis. O embate acontecerá pela 25ª rodada do Brasileirão.
A equipe de Porangabuçu está em 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. O Tricolor, que tem 35 pontos, é o sétimo colocado no torneio.
Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.
➡️ Ceará visita o São Paulo pela Série A; veja provável escalação
Futebol de base
O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 2 a 1 no domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O embate de volta acontecerá na quinta-feira (2), às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
