imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (28/09/2025); curtinhas do L!

Alvinegro embarca para São Paulo neste domingo (28)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 28/09/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
  Mais Notícias

O Ceará continuará treinando na manhã deste domingo (28) e, pela tarde, a delegação viajará para São Paulo. O próximo adversário da equipe no Brasileirão será o São Paulo, na segunda-feira (29).

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará seguirá treinando na manhã deste domingo (28). Pela tarde, a delegação viajará para São Paulo, palco do próximo jogo da equipe. São Paulo e Ceará se enfrentam na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília).

A equipe de Porangabuçu está em 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. O Tricolor, que tem 35 pontos, é o sétimo colocado no torneio.

Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.

➡️ Ceará visita o São Paulo pela Série A; veja provável escalação

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.

O sub-20 duela contra o Ferroviário neste domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola às 9h30 (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará encara o São Gonçalo neste domingo (28), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará

  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro

