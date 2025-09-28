Agenda do Ceará hoje (28/09/2025); curtinhas do L!
Alvinegro embarca para São Paulo neste domingo (28)
O Ceará continuará treinando na manhã deste domingo (28) e, pela tarde, a delegação viajará para São Paulo. O próximo adversário da equipe no Brasileirão será o São Paulo, na segunda-feira (29).
Agenda
O Ceará seguirá treinando na manhã deste domingo (28). Pela tarde, a delegação viajará para São Paulo, palco do próximo jogo da equipe. São Paulo e Ceará se enfrentam na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília).
A equipe de Porangabuçu está em 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. O Tricolor, que tem 35 pontos, é o sétimo colocado no torneio.
Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 duela contra o Ferroviário neste domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola às 9h30 (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará encara o São Gonçalo neste domingo (28), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
