imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (24/09/2025); curtinhas do L!

Elenco seguirá treinando nesta quarta-feira

Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 24/09/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará empatou com o Bahia em 1 a 1 no último sábado (20), na Arena Castelão, valendo pela 24ª rodada da Série A. O elenco seguirá treinando nesta quarta-feira (24).

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará recebeu o Bahia no último sábado (20) e empatou por 1 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O gol do Alvinegro foi marcado por Lourenço, que desperdiçou pênalti e balançou as redes no rebote. Os baianos chegaram ao empate no 2º tempo, em tento de Willian José.

A equipe de Porangabuçu está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. Com foco no São Paulo, o elenco seguirá treinando nesta quarta-feira (24).

➡️ Melhores momentos: em jogo agitado, Ceará e Bahia empatam pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no próximo sábado (27), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.

O sub-20 perdeu por 2 a 1 para o Caucaia no domingo (21), pela ida das quartas do Campeonato Cearense. A partida de volta acontecerá nesta quarta-feira (24), às 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará segue treinando nesta quarta-feira (24). O Alvinegro terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.

Próximos jogos do Ceará

  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 26/10 - a confirmar - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/11- a confirmar - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro

