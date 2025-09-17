Agenda do Ceará hoje (17/09/2025); curtinhas do L!

O Ceará visitou o Vasco no domingo (14) e empatou em 2 a 2, valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. Galeano e Pedro Henrique marcaram os gols do Alvinegro. O elenco seguirá treinando nesta quarta-feira (17).

Agenda

O Ceará empatou com o Vasco por 2 a 2 no domingo (14), pela 23ª rodada da Série A. Galeano e Pedro Henrique marcaram os gols da equipe no embate em São Januário.

Assim, a equipe está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 27 pontos. O elenco continuará treinando nesta quarta-feira (17).

Giulio, atacante do sub-20 do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no dia 27 (sábado), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.

O sub-20 enfrentará o Bahia nesta quarta-feira (17), fora de casa, valendo pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. A bola rola às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Lance!. Na ida, o Alvinegro perdeu por 2 a 1.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (17). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.

Próximos jogos do Ceará