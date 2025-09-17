Agenda do Ceará hoje (17/09/2025); curtinhas do L!
Sub-20 estará em campo pela final da Copa do Nordeste
O Ceará visitou o Vasco no domingo (14) e empatou em 2 a 2, valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. Galeano e Pedro Henrique marcaram os gols do Alvinegro. O elenco seguirá treinando nesta quarta-feira (17).
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Agenda
Assim, a equipe está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 27 pontos. O elenco continuará treinando nesta quarta-feira (17).
➡️ Com gol nos acréscimos, Vasco e Ceará empatam pela Série A
Futebol de base
O sub-17 do Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no dia 27 (sábado), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.
O sub-20 enfrentará o Bahia nesta quarta-feira (17), fora de casa, valendo pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. A bola rola às 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Lance!. Na ida, o Alvinegro perdeu por 2 a 1.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (17). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.
Próximos jogos do Ceará
- 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
