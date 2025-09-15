Léo Condé explica estratégia do Ceará no empate contra o Vasco

O Ceará empatou com o Vasco por 2 a 2 na noite do último domingo (14), em São Januário, valendo pela 23ª rodada da Série A. Léo Condé, treinador da equipe alvinegra, falou a respeito do resultado e da estratégia adotada.

— Ele [Fernando Diniz] tem uma característica própria de trabalho, a gente tem que analisar muito. Mais do que a característica do Diniz, é a característica da equipe e dos atletas. Tem jogo que você pode pressionar um pouco mais, tem jogo que você tem que marcar em bloco médio. Hoje a gente queria, talvez, analisar um pouco mais o início do Vasco - disse o técnico.

— A gente sabia que o Vasco iria exercer, como exerceu, um início forte, uma pressão forte. Mérito do adversário. Mas a gente imaginava que, no decorrer do jogo, iria acontecer o que aconteceu. Um pouco de desgaste. Tentamos tirar proveito dessa situação. Depende muito do jogo, do que temos em mãos e do que o adversário tem em mãos para criar a estratégia - relatou.

Partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

— A gente teve uma expulsão e isso acabou atrapalhando um pouco os planos de pressionar um pouco na reta final do 2º tempo, como foi no 1º - finalizou Condé.

Em campo, o Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho, que uma acertou cobrança de falta no início do jogo. Instantes depois, o Ceará igualou com Galeano, que aproveitou o rebote de Léo Jardim.

Depois da expulsão de Fernandinho, os cariocas marcaram novamente com Cuesta. Nos minutos finais, Fernandinho superou a marcação de Paulo Henrique e chutou para a defesa de Léo Jardim. O goleiro deu rebote e Pedro Henrique apareceu para decretar o 2 a 2.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Vasco, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (20), em casa, contra o Bahia. O duelo pela 24ª rodada do Brasileirão terá início às 18h30 (de Brasília).