menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (16/08/2025); curtinhas do L!

Time recebe o RB Bragantino pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Ceará x RB Bragantino

O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 16h (de Brasília). O Alvinegro é o atual 12º colocado no torneio nacional, com 22 pontos conquistados.

No embate válido pelo 1º turno, em Bragança Paulista (SP), o Vovô abriu 2 a 0 com gols de Pedro Raul e Marllon. No entanto, os paulistas reagiram e empataram em tentos de Laquintana e Eric Ramires.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Ceará x RB Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará recebe o Anjos do Céu-CE neste sábado (16), às 9h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense da categoria.

O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (16). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Ceará

  • 16/08 - 16h - Ceará x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
  • 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 31/08 - a definir - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 13/08 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias