Agenda do Ceará hoje (16/08/2025); curtinhas do L!

O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).
Agenda: Ceará x RB Bragantino
O Ceará recebe o RB Bragantino neste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 16h (de Brasília). O Alvinegro é o atual 12º colocado no torneio nacional, com 22 pontos conquistados.
No embate válido pelo 1º turno, em Bragança Paulista (SP), o Vovô abriu 2 a 0 com gols de Pedro Raul e Marllon. No entanto, os paulistas reagiram e empataram em tentos de Laquintana e Eric Ramires.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará recebe o Anjos do Céu-CE neste sábado (16), às 9h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense da categoria.
O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (16). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 16/08 - 16h - Ceará x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
- 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
- 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - a definir - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
- 13/08 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
