Agenda do Ceará hoje (10/08/2025); curtinhas do L!
Time visita o Palmeiras neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará visita o Palmeiras neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida no Allianz Parque acontecerá pela 19ª rodada da competição nacional.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Agenda: Palmeiras x Ceará
Depois de uma semana livre para treinos, o Ceará visita o Palmeiras neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Allianz Parque a partir das 16h (de Brasília). O Alvinegro é o 12º colocado na tabela da competição, com 22 pontos somados.
O Alviverde, terceiro colocado na Série A, vem de eliminação para o rival Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. O Vovô, por outro lado, caiu para o próprio Palmeiras na terceira fase de tal torneio.
➡️ Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará
Futebol de base
O sub-17 do Ceará não atuará neste domingo (10). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.
O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo da categoria será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste domingo (10). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 10/08 - 16h - Palmeiras x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 16/08 - 16h - Ceará x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
- 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
- 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - a definir - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias