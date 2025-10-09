Agenda do Ceará hoje (09/10/2025); curtinhas do L!
Elenco continua treinando nesta quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 no domingo (5), na Arena Castelão, valendo pela 27ª rodada da Série A. Depois da reapresentação, o elenco continuará treinando nesta quinta-feira (9).
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Agenda
O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 no domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral marcaram os gols no embate.
A equipe de Porangabuçu está em décimo lugar na tabela da competição nacional, com 34 pontos. A atual distância para a zona de rebaixamento é de nove pontos.
Após reapresentação, o elenco continuará treinando nesta quinta-feira (9). O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o Sport. A bola rola às 20h (de Brasília).
➡️ Ceará joga bem, é eficaz e supera o Santos pelo Brasileirão
Futebol de base
O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o time deixou a competição.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro foi eliminado.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 29/10 - 20h - Fluminense x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias