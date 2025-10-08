menu hamburguer
Ceará

Agenda do Ceará hoje (08/10/2025); curtinhas do L!

Time se reapresenta nesta quarta-feira

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 08/10/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 no domingo (5), na Arena Castelão, valendo pela 27ª rodada da Série A. O elenco fará a sua reapresentação nesta quarta-feira (8).

Agenda

O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 no domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral marcaram os gols no embate.

A equipe de Porangabuçu está em décimo lugar na tabela da competição nacional, com 34 pontos. A atual distância para a zona de rebaixamento é de nove pontos.

Com reapresentação nesta quarta-feira (8), o próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira seguinte), fora de casa, contra o Sport. A bola rola às 20h (de Brasília).

Ceará joga bem, é eficaz e supera o Santos pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o time deixou a competição.

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro está eliminado.

Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará

  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 29/10 - 20h - Fluminense x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro

