Ceará define programação antes de próximo jogo na Série A; veja

O Ceará superou o Santos por 3 a 0 na noite do último domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Com a pausa na competição nacional por conta da Data Fifa, a equipe já definiu a programação para os próximos dias.

O elenco, que ganhou dois dias de folga, fará a sua reapresentação na tarde de quarta-feira (8). O período de descanso, como destacou o clube, é "parte do cronograma montado pela comissão técnica durante a pausa do Campeonato Brasileiro".

Serão quatro atividades nesta semana, com a última acontecendo na manhã de sábado (11). Na semana seguinte, os treinos acontecerão na segunda e na terça-feira, em Porangabuçu. Após a finalização das atividades, a delegação embarcará para Recife (PE).

Pedro Henrique marcou o segundo do Ceará contra o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Neste domingo, em campo, Lucas Mugni marcou o primeiro gol da equipe de Porangabuçu. Pedro Henrique ampliou e Fernando Sobral, nos acréscimos do 2º tempo, decretou o 3 a 0. O técnico Léo Condé elogiou o time após a vitória e destacou a atuação da defesa, que novamente não sofreu gols.

O Ceará tem o quinto melhor sistema defensivo deste Brasileirão, com 24 tentos sofridos em 26 jogos. Nomes como o goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado estão entre os responsáveis pelo bom desempenho.

Momento do Ceará no Brasileirão

Com o resultado positivo diante do Santos, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O clube abriu nove de distância para o Z4 e, dessa forma, está mais próximo de garantir a permanência na Série A.

O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o lanterna Sport. A partida terá início às 20h (de Brasília).