Agenda do Ceará hoje (08/08/2025); curtinhas do L!

O Ceará segue com a semana livre para treinos. O próximo adversário da equipe será o Palmeiras, no domingo (10), a partir das 16h (de Brasília). A partida acontecerá pelo Brasileirão.

Agenda

O Ceará enfrentou o Flamengo no domingo (3) e empatou em 1 a 1. A partida aconteceu na Arena Castelão, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar e Pedro Raul empatou no 2º tempo.

O elenco do Alvinegro fez sua reapresentação na última terça-feira (5). A equipe cearense volta a campo somente no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. A bola rola no Allianz Parque a partir das 16h (de Brasília). Assim, o técnico Léo Condé segue com a semana livre para treinos.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta sexta-feira (8). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.

O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta sexta-feira (8). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará