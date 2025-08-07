menu hamburguer
Santos

Santos encaminha empréstimo de Vinicius Zanocelo para clube da Série A

Pelo Santos, ele acumula 79 partidas e 5 gols.

Vinicius Zanocelo chegou ao Santos em 2021. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraVinicius Zanocelo chegou ao Santos em 2021. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
13:43
O Santos encaminhou o empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará. Fora dos planos do Peixe para esta temporada, o volante não foi cogitado para integrar o elenco comandado por Cléber Xavier, que já conta com 15 reforços contratados em 2024.

Zanocelo iniciou a carreira no Juventus e, em seguida, transferiu-se para a Ponte Preta. Ganhou destaque na Ferroviária, equipe do interior paulista. Em 2020, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e chegou a ser monitorado pelo Palmeiras.

Ele foi anunciado pelo Santos em 4 de junho de 2021, com contrato até maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.

Em abril de 2023, foi emprestado ao Fortaleza, com valor de compra estipulado em 4 milhões de euros. No início do ano passado, foi novamente cedido por empréstimo — desta vez ao Estoril, de Portugal. Com isso, não disputou a Série B pelo Alvinegro.

Contratado em 2021, Zanocelo disputou 79 partidas e marcou cinco gols pelo Santos. No Fortaleza, seu desempenho foi mais discreto: 12 jogos e apenas um gol.

Vinicius Zanocelo também acumula passagens pelo Estoril (POR), Fortaleza, Ferroviária e Ponte Preta. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Vinicius Zanocelo também acumula passagens pelo Estoril (POR), Fortaleza, Ferroviária e Ponte Preta. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números:

79 jogos (60 titular)
5 gols
2 assistências
0.9 desarmes por jogo
1.0 interceptação por jogo
3.5 bolas recuperadas por jogo
0.6 passes decisivos por jogo
1.6 passes longos certos por jogo
40% de eficiência nos duelos
1.3 faltas por jogo
24 cartões amarelos (0.3 por jogo)
Nota Sofascore 6.72

