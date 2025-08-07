Santos encaminha empréstimo de Vinicius Zanocelo para clube da Série A
Pelo Santos, ele acumula 79 partidas e 5 gols.
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos encaminhou o empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará. Fora dos planos do Peixe para esta temporada, o volante não foi cogitado para integrar o elenco comandado por Cléber Xavier, que já conta com 15 reforços contratados em 2024.
Zanocelo iniciou a carreira no Juventus e, em seguida, transferiu-se para a Ponte Preta. Ganhou destaque na Ferroviária, equipe do interior paulista. Em 2020, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e chegou a ser monitorado pelo Palmeiras.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Ele foi anunciado pelo Santos em 4 de junho de 2021, com contrato até maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.
Em abril de 2023, foi emprestado ao Fortaleza, com valor de compra estipulado em 4 milhões de euros. No início do ano passado, foi novamente cedido por empréstimo — desta vez ao Estoril, de Portugal. Com isso, não disputou a Série B pelo Alvinegro.
Contratado em 2021, Zanocelo disputou 79 partidas e marcou cinco gols pelo Santos. No Fortaleza, seu desempenho foi mais discreto: 12 jogos e apenas um gol.
➡️ Diego Pituca se despede do Santos e ressalta gratidão ao clube: ‘Dei o meu máximo’
Números:
79 jogos (60 titular)
5 gols
2 assistências
0.9 desarmes por jogo
1.0 interceptação por jogo
3.5 bolas recuperadas por jogo
0.6 passes decisivos por jogo
1.6 passes longos certos por jogo
40% de eficiência nos duelos
1.3 faltas por jogo
24 cartões amarelos (0.3 por jogo)
Nota Sofascore 6.72
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias