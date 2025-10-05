menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (05/10/2025); curtinhas do L!

Time recebe o Santos neste domingo

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/10/2025
04:00
Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Série A. O embate será realizado na Arena Castelão.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Ceará x Santos

O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. O confronto terá início às 20h30 (de Brasília). A equipe de Porangabuçu está em 13º lugar na tabela da competição nacional, com 31 pontos.

continua após a publicidade

Analisando o retrospecto entre os clubes, o time da casa tem uma ligeira vantagem. São 13 jogos em solo cearense, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0.

➡️ Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar

Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o time deixou a competição.

continua após a publicidade

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro está eliminado.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

Próximos jogos do Ceará

  • 05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias