Agenda do Ceará hoje (05/10/2025); curtinhas do L!

O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Série A. O embate será realizado na Arena Castelão.
Agenda: Ceará x Santos
Analisando o retrospecto entre os clubes, o time da casa tem uma ligeira vantagem. São 13 jogos em solo cearense, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0.
Analisando o retrospecto entre os clubes, o time da casa tem uma ligeira vantagem. São 13 jogos em solo cearense, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o time deixou a competição.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro está eliminado.
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro
