Ceará deve ter retorno contra o Santos; confira provável escalação
Alvinegro encara os paulistas no domingo (5), pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. O treinador Léo Condé receberá um retorno importante para a escalação da equipe.
Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional
Ceará recebe o Santos com vantagem no retrospecto; confira
Futebol Nacional
Melhores momentos: Vitória bate o Ceará e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O volante Dieguinho, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, estará de volta e deve ser novamente titular no Vovô. Fernando Sobral foi o substituto do jogador na derrota por 1 a 0 para o Vitória.
Ainda no meio-campo, Vinícius Zanocelo tende a ser desfalque. O atleta está emprestado pelo Santos e, conforme apurado pelo Lance!, os cearenses precisariam pagar uma multa caso desejassem escalar o jogador. Considerando o retorno de Dieguinho, tal pagamento não deve acontecer.
➡️ Ceará recebe o Santos com vantagem no retrospecto; confira
Os atacantes Fernandinho e Lucca foram baixas diante do Vitória e não estão confirmados. Na frente, há uma disputa entre Paulo Baya e Pedro Henrique, visto que os pontas oferecem perfis diferentes.
Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Pedro Henrique).
➡️ Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar
Ceará leva vantagem em casa contra o Santos
Analisando o retrospecto entre Ceará e Santos, o time cearense tem uma ligeira vantagem quando atua em seus domínios.
São 13 jogos em tais condições, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0. As equipes conquistaram o acesso à Primeira Divisão naquele campeonato - o Santos foi o campeão e o Ceará terminou em quarto lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias