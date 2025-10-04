menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará deve ter retorno contra o Santos; confira provável escalação

Alvinegro encara os paulistas no domingo (5), pelo Brasileirão

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 04/10/2025
06:30
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. O treinador Léo Condé receberá um retorno importante para a escalação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O volante Dieguinho, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, estará de volta e deve ser novamente titular no Vovô. Fernando Sobral foi o substituto do jogador na derrota por 1 a 0 para o Vitória.

Ainda no meio-campo, Vinícius Zanocelo tende a ser desfalque. O atleta está emprestado pelo Santos e, conforme apurado pelo Lance!, os cearenses precisariam pagar uma multa caso desejassem escalar o jogador. Considerando o retorno de Dieguinho, tal pagamento não deve acontecer.

continua após a publicidade

➡️ Ceará recebe o Santos com vantagem no retrospecto; confira

Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Os atacantes Fernandinho e Lucca foram baixas diante do Vitória e não estão confirmados. Na frente, há uma disputa entre Paulo Baya e Pedro Henrique, visto que os pontas oferecem perfis diferentes.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Pedro Henrique).

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará leva vantagem em casa contra o Santos

Analisando o retrospecto entre Ceará e Santos, o time cearense tem uma ligeira vantagem quando atua em seus domínios.

São 13 jogos em tais condições, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0. As equipes conquistaram o acesso à Primeira Divisão naquele campeonato - o Santos foi o campeão e o Ceará terminou em quarto lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias