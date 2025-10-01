Agenda do Ceará hoje (01/10/2025); curtinhas do L!
Equipe faz treino de apronto nesta quarta-feira
O Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 na segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão. O elenco realizará treino de apronto nesta quarta-feira (1º).
Agenda
A equipe de Porangabuçu está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 31 pontos. São oito de distância para a zona de rebaixamento. Com foco no Vitória, o elenco fará um treino de apronto nesta quarta-feira (1º).
O duelo contra os baianos acontecerá na quinta-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Barradão.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 2 a 1 no domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O embate de volta acontecerá na quinta-feira (2), às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
