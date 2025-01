O Velo Clube usou as redes sociais neste domingo para comemorar a vitória por 2 a 1 em cima do Santos na noite de sábado. Em uma publicação, o Galo Vermelho publicou uma imagem de um pescador com a seguinte legenda:

- Fim de semana favorável pra uma pescaria. Quem gosta? Bom domingão, Velista! - fazendo alusão ao mascote do Santos, que é um peixe.

Além de somar importantes pontos pelo Campeonato Paulista, a vitória do Velo Clubes encerrou um tabu histórico de o clube nunca ter vencido o Santos na história. Antes disso, as equipes tinham se enfrentado em cinco oportunidades, e o Peixe havia vencido todas.

A última vez que os dois times se encontraram foi no Paulistão de 1979 com vitória do Santos por 1 a 0. Além da derrota, a edição marcou participação do Velo Clube pela última vez na elite do estadual.

Com o resultado positivo neste sábado, a equipe somou os primeiros pontos no torneio, mas segue na lanterna do Grupo D da tabela de classificação do Paulista. O próximo desafio será contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), da terça-feira.

Como foi Velo Clube x Santos?

Nem a estreia (sem brilho) de Tiquinho Soares foi suficiente para evitar uma nova derrota do Santos no Campeonato Paulista. Jogando em Rio Claro na noite deste sábado (25), a equipe foi derrotada pelo Velo Clube por 2 a 1.

Daniel Amorim, duas vezes, e Leo Godoy marcaram os gols do jogo, válido pela 4ª rodada do Estadual. Foi a segunda derrota seguida do Santos, e os primeiros três pontos conquistados pelo time da casa.

Anunciado esta semana depois de uma longa novela, Tiquinho Soares foi relacionado para a partida, mas assistiu ao primeiro tempo do banco. E viu o Santos mais uma vez fazer um jogo burocrático, sem criatividade e com poucas chances de gol. O time do técnico Pedro Caixinha teve apenas duas boas oportunidades nos primeiros 45 minutos, com Luca Meirelles carimbando o poste após cobrança de falta, e em chute de Miguelito de fora da área.

O jogo voltou mais movimentado no segundo tempo, e ganhou em emoção a partir dos 6 minutos, quando o Velo Clube abriu o placar. O gol de Daniel Amorim foi confuso: Felipinho bateu escanteio, Luca Meirelles tentou afastar, mas a bola bateu no peito de Amorim e entrou.

A partir da daí, Pedro Caixinha promoveu uma série de mudanças no Santos, incluindo a estreia de Tiquinho Soares. O atacante teve uma boa chance aos 26, mas o chute foi para fora. A equipe seguiu insistindo, mas sem conseguir se impor. Melhor para o Velo Clube, que ainda ampliaria o placar aos 38, novamente com Daniel Amorim. No fim, Leo Godoy descontou para o Santos, aos 44, mas aí já era tarde.