Pedro Caixinha lamenta derrota do Santos: ‘Dores do crescimento’

O técnico Pedro Caixinha lamentou a derrota do Santos por 2 a 1 para o Velo Clube neste sábado (25), mas enquadrou o insucesso como parte de um processo que chamou de “dores do crescimento”. Foi a segunda derrota seguida do Santos e o terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Paulista.

— Estamos tristes pela forma como as coisas aconteceram, mas nos sentimos calmos e tranquilos diante do que chamamos de dores do crescimento — considerou Caixinha, em entrevista concedida logo após a partida, em Rio Claro.

O treinador entende que o fato de o time estar se reconstruindo após a passagem do Santos pela Série B do Brasileirão faz com que surjam muitas dúvidas sobre o potencial do time.

— Ainda há uma conexão com o passado e, naturalmente, uma certa dúvida em relação ao processo, mas é nesses momentos que precisamos seguir em frente — sustentou Pedro Caixinha.

Pedro Caixinha fala em 'novo ciclo' no Santos

O processo e as “dores do crescimento” ao qual o treinador se refere inclui uma série de mudanças no time até aqui. Segundo ele, já há uma base, mas o time ainda passa por um processo de consolidação.

— Neste momento, com pouco trabalho e com nossas opções, não tem sido fácil. Temos tido a possibilidade de ver os jogadores em ação, embora alguns não por tantos minutos. Isso nos permite ter uma ideia de competição dos jogadores e se eles se encaixam na direção que queremos para o Santos, pensando na história do clube e na filosofia — considerou Caixinha.

— A partir de segunda-feira, começaremos um novo ciclo, com decisões estratégicas distintas. Sabíamos que passaríamos por essas dificuldades e estávamos preparados para lidar com elas.