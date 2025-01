Na estreia de Tiquinho Soares, Velo Clube bate o Santos em Rio Claro

Nem a estreia (sem brilho) de Tiquinho Soares foi suficiente para evitar uma nova derrota do Santos no Campeonato Paulista. Jogando em Rio Claro na noite deste sábado (25), a equipe foi derrotada pelo Velo Clube por 2 a 1. Daniel Amorim, duas vezes, e Leo Godoy marcaram os gols do jogo, válido pela 4ª rodada do Estadual. Foi a segunda derrota seguida do Santos, e os primeiros três pontos conquistados pelo time da casa.

Como foi Santos x Velo Clube

Anunciado esta semana depois de uma longa novela, Tiquinho Soares foi relacionado para a partida, mas assistiu ao primeiro tempo do banco. E viu o Santos mais uma vez fazer um jogo burocrático, sem criatividade e com poucas chances de gol. O time do técnico Pedro Caixinha teve apenas duas boas oportunidades nos primeiros 45 minutos, com Luca Meirelles carimbando o poste após cobrança de falta, e em chute de Miguelito de fora da área.

O jogo voltou mais movimentado no segundo tempo, e ganhou em emoção a partir dos 6 minutos, quando o Velo Clube abriu o placar. O gol de Daniel Amorim foi confuso: Felipinho bateu escanteio, Luca Meirelles tentou afastar, mas a bola bateu no peito de Amorim e entrou.

A partir da daí, Pedro Caixinha promoveu uma série de mudanças no Santos, incluindo a estreia de Tiquinho Soares. O atacante teve uma boa chance aos 26, mas o chute foi para fora. A equipe seguiu insistindo, mas sem conseguir se impor. Melhor para o Velo Clube, que ainda ampliaria o placar aos 38, novamente com Daniel Amorim. No fim, Leo Godoy descontou para o Santos, aos 44, mas aí já era tarde.

O que vem pela frente para Santos e Velo Clube

Na próxima quarta-feira, o Santos visita o São Bernardo em busca de recuperação no Campeonato Paulista 2025. O Velo Clube, por sua vez, encara o Novorizontino, também fora de casa. Os jogos serão válidos pela 5ª rodada do Estadual.

Velo Clube superou o Santos pelo Campeonato Paulista (Foto: Roberto Gardinalli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 2 X 1 SANTOS

CAMPEONATO PAULISTA - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: 25 de janeiro de 2025, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Benitão, em Rio Claro (SP)

🥅 Gols: Daniel Amorim (6'/2ºT), Daniel Amorim (38'/2ºT) e Leo Godoy (44'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Mancha, Leo Baiano e Itambé (VEL)

⚽ ESCALAÇÕES

VELO CLUBE (Técnico: Guilherme Alves)

Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro (Júlio Vaz), Gabriel Mancha (Itambé) e Léo Campos (Rennan Siqueira); Marcelo Augusto, Léo Baiano, Felipinho (Carlos Manuel) e Jefferson Nem (Sillas); Pedro Favela e Daniel Amorim.

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Luisão, Souza (Escobar) e Luan Peres; Patrick (Guilherme), Tomás Rincón, João Schimidt (Leo Godoy) e Gabriel Bontempo; Miguelito (Tiquinho Soares) e Luca Meirelles (Diego Pituca).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Diego Morelli de Oliveira

4️⃣ Quarto árbitro: Márcio Mattos dos Santos

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho