Pedro Caixinha explica Tiquinho Soares na reserva do Santos

Tiquinho Soares teve uma estreia discreta no Santos. O jogador entrou em campo no segundo tempo na derrota da equipe por 2 a 1 para o Velo Clube, no interior paulista. Lutou bastante e teve uma chance de gol, mas finalizou para fora. Ao final da partida, o técnico Pedro Caixinha explicou porque optou por iniciar com o jogador no banco de reservas, mas deixou claro que o objetivo é ter ele entre os titulares.

— Tiquinho é um jogador que todo mundo conhece, não vale a pena falar de características e capacidade vencedora. Ganhou Brasileiro e Libertadores, quis muito fazer parte deste processo — declarou o técnico do Santos.

— Ele foi um dos jogadores que chegou há menos tempo, não teria mais de 30 minutos pela exigência física. Nós sabíamos isso claramente — acrescentou Pedro Caixinha.

Segundo o técnico do Santos, Tiquinho Soares se colocou à disposição para atuar desde o início. O técnico português elogiou o que chamou de “pró-atividade” do atacante, e disse que ele será muito útil ao elenco.

– Ele queria participar do jogo, dar opção, ter essa pró-atividade de tentar encontrar o caminho do gol. Contamos com ele, é um grande jogador. Vai nos dar outro tipo de dinâmica na última zona — avaliou Caixinha.

— Com ele teremos outra chegada, estamos muito satisfeitos. Ele quis vir de uma forma muito comprometida para o Santos. Vai fazer uma grande temporada.

Caixinha explica mudanças no Santos

Na coletiva após o jogo, Pedro Caixinha explicou a série de mudanças que tem feito no time neste início de Campeonato Paulista.

— Temos pouco tempo de treino, e não podemos sobrecarregar — explicou o técnico. — Na rodada 5 ou 6 devemos ter maior disponibilidade.