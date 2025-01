Veja os resultados da rodada do Paulistão desta quarta-feira (29)

Nesta quarta-feira (29), a quinta rodada do Paulistão foi recheada de partidas. Com muita chuva em toda São Paulo, muitos jogos sofreram com as chuvas e a condição dos gramados, mas mesmo assim, aconteceram muitos gols.

Corinthians e São Paulo venceram os seus compromissos pelo campeonato. Em Campinas, o Timão superou o campo alagado do Moisés Lucarelli e bateu a Ponte Preta por 1 a 0 com gol de Talles Magno. É a quarta vitória do clube alvinegro na competição.

Corinthians venceu a Ponte Preta (Foto: Diogo Reis/AGIF)

O Tricolor enfrentou a Portuguesa no Pacaembu. O clássico foi bastante disputado e decidido apenas nos acréscimos. O gol da Lusa foi marcado por Renan Peixoto e o São Paulo virou com André Silva e Ryan Francisco, que balançou as redes perto do apito final.

O Santos decepcionou na rodada. Atuando em São Bernardo, o Peixe foi derrotado por 3 a 1, no estádio Primeiro de Maio, e está há quatro partidas sem vencer no Paulistão. Guilherme marcou para o Alvinegro Praiano, enquanto Lucas Tocantins, Lucas Rian e Augusto fizeram os gols dos donos da casa.

