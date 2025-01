O que falta para Neymar assinar e voltar a ser jogador do Santos

O retorno de Neymar ao Santos está cada vez mais próximo, mas ainda restam alguns detalhes para que o craque assine oficialmente com o clube que o revelou. Neymar ainda precisa resolver os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Só após resolver essas questões é que Neymar vai deixar a Arábia Saudita e voltar para o Brasil.

Depois disso, Neymar e Santos vão definir os detalhes do contrato. O Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Uma saída é assinar por seis meses com possibilidade de estender o contrato até a Copa do Mundo de 2026.

Após semanas de negociações conduzidas por seus representantes e seu pai, a rescisão com o Al Hilal foi finalmente concluída nesta segunda-feira. Neymar tinha a receber quase US$ 65 milhões de seu contrato com o clube árabe. No entanto, o Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF), que gerencia grande parte dos investimentos no futebol local, negociou o valor e aceitou pagar parcialmente, desembolsando aproximadamente US$ 35 milhões.

Apesar de deixar o futebol saudita, Neymar deverá continuar como garoto-propaganda do governo da Arábia Saudita, especialmente para promover a Copa do Mundo de 2034.

A expectativa é que ele embarque nesta terça-feira (28) e seja apresentado como jogador do Santos entre quinta e sexta-feira, com eventos marcados no Pacaembu, em São Paulo. No sábado (1º), a festa continuará na Vila Belmiro, durante o clássico contra o São Paulo, que deve marcar o retorno oficial do craque ao estádio santista.

Agora livre no mercado, Neymar priorizou o Santos em detrimento de outras propostas, como a do Chicago Fire, e da possibilidade de continuar no futebol saudita. O Peixe sempre foi tratado como a "casa" do jogador por ele e seu estafe, devido ao papel central que o clube teve em sua formação e ascensão ao futebol mundial. Para reforçar esse vínculo, o Santos preparou um vídeo especial para a família do jogador, narrado com a voz de Pelé, pedindo para que ele volte ao clube.

A expectativa é que Neymar, ao confirmar o acerto, assuma a camisa 10 do Santos. Embora tenha conquistado títulos históricos com o número 11, a camisa 10, guardada desde a morte do Rei Pelé, carrega um simbolismo especial e foi reservada para uma contratação de peso.

Essa volta também faz parte do projeto do craque para retornar à Seleção Brasileira. Após seu longo período de inatividade devido a lesões, Neymar busca recuperar sua forma física e reconquistar sua vaga na próxima convocação de Dorival Júnior, para os jogos contra Colômbia e Argentina em março.

Com 136 gols em 225 partidas pelo Santos entre 2009 e 2013, Neymar é o maior ídolo do clube pós-Pelé. Sua volta não apenas reforça o time dentro de campo, mas também gera grandes expectativas na torcida e amplia as possibilidades comerciais para o clube.