São Bernardo se classifica e segue na caça ao Corinthians

Nesta quinta-feira (20), o São Bernardo empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e garantiu sua classificação às quartas de final do Paulistão. Léo Jabá decretou o resultado nos acréscimos ao converter pênalti cedido pelos donos da casa. Rildo marcou para a Portuguesa. A atual melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento pertence ao Corinthians. O Timão já chegou aos 26 pontos, três a mais que o São Bernardo. Para conseguir ficar com a melhor campanha geral da competição, o São Bernardo terá de vencer o São Paulo na última rodada e ainda torcer para o Guarani derrotar o Corinthians.

Com 23 pontos, o time do ABC paulista abriu três pontos de vantagem para o Palmeiras, que tem 20 pontos e ocupa a terceira colocação do grupo D. Embora o Palmeiras possa igualar os 23 pontos do São Bernardo, o Verdão perde nos critérios de desempate.

O ponto conquistado fora de casa contra a Lusa, no Pacaembu, ainda manteve aberta a possibilidade de o São Bernardo conquistar a liderança geral da primeira fase.

No mata-mata, a equipe com maior pontuação tem a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios como mandante.

Do outro lado, a Portuguesa tem muito a lamentar. Além a Lusa caiu para a quarta colocação do grupo B, com 12 pontos. Para avançar de fase, a Lusa terá de torcer contra o Red Bull Bragantino e Guarani. O Santos lidera com 15 pontos. Na rodada final, a Lusa enfrenta o Noroeste fora de casa.

