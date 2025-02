Raniele tem lesão constatada e será desfalque no Corinthians

Exames constataram uma lesão de grau 2 em Raniele e o jogador deve ser desfalque do Corinthians por cerca de um mês. O volante se machucou nesta quarta-feira (19), no empate por 1 a 1 do clube alvinegro com a Universidad Central, da Venezuela.

Segundo comunicado do clube, exames foram realizados nesta quinta-feira (20), no retorno do clube alvinegro ao Brasil, constaram uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita. O tempo de recuperação previsto é de até quatro semanas.

Com isso, o jogador será desfalque certo para a partida de volta da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores, na próxima quarta-feira (26), contra a Universidad Central, na Neo Química Arena. Raniele também ficará fora da reta final do Corinthians no Campeonato Paulista, que terá a sua fase mata-mata a partir do próximo final de semana.

Raniele se consolidou como titular da equipe nas primeiras partidas desta temporada. O jogador já disputou oito jogos pelo Paulistão e Libertadores. O volante faz parte da formação inicial promovida por Ramón Díaz em jogos que o clube atua com os 'titulares'.

Raniele se lesionou em duelo do Corinthians contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Pré-Libertadores (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Opções de Ramón Díaz

O treinador argentino terá que fazer mudanças na equipe para os próximos jogos da temporada. O elenco do Corinthians conta com outras opções para a posição, como Alex Santana, Ryan, Charles e José Martínez, que podem atuar mais recuados. Além disso, o técnico tem à disposição o jovem Breno Bidon, que joga mais avançado, mas pode permitir ajustes no meio-campo.

A próxima partida do Timão será no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.