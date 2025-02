Negociação com Angileri esfria, e Corinthians recalcula busca por lateral

As negociações entre Corinthians e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri esfriaram e o jogador está longe de se transferir ao clube alvinegro. Na última semana, a diretoria do Timão demonstrava confiança na contratação do atleta.

A informação foi noticiada pelo 'Ge.globo' e confirmada pelo Lance!. Restando oito dias para o final da janela de transferências, a contratação ainda não é descartada, mas o Timão está atrás de outros times para a aquisição do lateral-esquerdo argentino de 30 anos. O vínculo do jogador com o Getafe, da Espanha, é válido até a metade do próximo ano.

Com poucos dias para planejar, o Corinthians terá que recalcular a rota para contratar um novo lateral-esquerdo. Mesmo com três peças para a posição: Matheus Bidu, Hugo e o equatoriano Diego Palacios, a comissão técnica entende que o clube alvinegro precisa de reforços para o setor.

— Nos times grandes, quando passa situações dessa maneira, como passou o Corinthians, de sair do rebaixamento e estar competindo ao nível internacional, há que reforçar, porque a pressão vai existir para nós e para o clube. Sabemos que o Corinthians está passando por momento difícil e entendemos. Mas em alguns momentos é preciso fazer esforço para seguir sendo competitivo, sendo grande. O Corinthians é muito grande e a exigência é grande para todos. Tem que seguir crescendo, lutando — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva no último sábado (22), após empate do Corinthians com a Portuguesa por 2 a 2.

Negociações frustradas

O Corinthians focou nas renovações de contrato para esta temporada, e teve sucesso, nenhum jogador que terminou o último ano como titular foi negociado. Entretanto, o clube alvinegro sofre para fechar com reforços.

Nesta janela, o Timão sondou diversos laterais-esquerdos, como Guilherme Arana, do Atlético-MG, Renan Lodi, do Al-Hilal, e Wendell, ex-Porto e agora no São Paulo. No entanto, nenhuma negociação teve um desfecho positivo para o Corinthians.