Paulistão pode ter ausência de um grande no mata-mata pelo quinto ano consecutivo

O Paulistão de 2025 pode ser o quinto consecutivo em que pelo menos um dos quatro grandes do Estado não avança para o mata-mata. A última vez que São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos estiveram juntos na fase decisiva foi em 2020, e o cenário atual indica que essa marca pode não ser batida neste ano.

O Palmeiras é quem corre mais risco de ficar de fora da fase final do Paulistão. Apesar de ter vencido o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (20), o Verdão segue em terceiro lugar no Grupo D, com 20 pontos, atrás da Ponte Preta, que tem 22, e do São Bernardo, líder da chave com 23 pontos. O Palmeiras encara o Mirassol no último jogo da fase de classificação. Mesmo com a derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, o Mirassol também garantiu lugar no mata-mata. Com 16 pontos, não pode ser mais alcançado pelo Botafogo-SP, que tem 11.

Leo Jabá marca o gol contra a Portuguesa que classificou o São Bernardo (Foto: divulgação/Paulistão)

O Santos também ainda não garantiu a vaga no mata-mata no Campeonato Paulista. O Peixe poderia ter se classificado nesta rodada, mas a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Mirassol por 3 a 0 adiou a definição. O time da Vila lidera o Grupo B com 15 pontos, mas precisa confirmar a passagem para a próxima fase. O Santos vai até Limeira enfrentar a Inter para garantir vaga no mata-mata.

Por outro lado, Corinthians, dono da melhor campanha do Paulistão com 26 pontos, e o São Paulo, líder do Grupo C com 16 pontos, já estão garantidos no mata-mata. É pouco provável que o Timão perca a liderança geral da competição. O time tem três pontos a mais que o São Bernardo. Na última rodada, o time do ABC recebe o São Paulo, enquanto o Corinthians enfrenta o Guarani.